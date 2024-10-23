Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до 24 октября

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве и Подмосковье из-за ветра продлили желтый уровень погодной опасности до 18:00 24 октября, сообщает Гидрометцентр России на сайте.

Ожидается, что порывы западного ветра усилятся до 15 метров в секунду к вечеру 23 октября. Ранее предупреждение действовало до вечера среды.

Синоптики охарактеризовали конец октября в Москве как дождливый. По их словам, выпадет норма осадков для второго месяца осени. При этом температура воздуха будет выше нормы на три градуса.

Также и 24 октября ожидаются продолжительные осадки, а 25 октября температура воздуха понизится до 7–9 градусов. В целом в течение недели атлантический циклон оттеснит солнечный антициклон из центральных областей.