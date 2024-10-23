Ветер до 15 метров в секунду ожидается в Москве 23 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве 23 октября. Об этом заявили в столичном управлении МЧС.

В связи с непогодой ведомство призвало водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также парковать авто вдали от деревьев. Кроме того, автовладельцам стоит избегать таких внезапных маневров, как обгонов, перестроений или опережений.

В свою очередь, пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

При необходимости можно обратиться за помощью по номерам 101, 112, единому телефону доверия МЧС по Москве 8 (495) 637-31-01.

Соответствующее предупреждение выпустила и Госавтоинспекция Москвы, добавив, что водителям, приближаясь к пешеходным переходам и двигаясь в жилых зонах, следует внимательно смотреть по сторонам, поскольку в условиях сокращения светового дня можно не заметить пешехода, особенно ребенка. В то же время пешеходов призвали быть внимательными во дворах и при переходе проезжей части, не отвлекаться на гаджеты и обеспечивать свою видимость.

Из-за непогоды столичные власти уже перевели все городские службы в режим повышенной готовности. Кроме того, все ответственные лица, а также оперативный и ремонтный персонал находятся сейчас на круглосуточном дежурстве. Также в столице уже приняты все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

В связи с усилением ветра в городе действует желтый уровень погодной опасности до 21:00 23 октября. Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.