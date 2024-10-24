Дождливая погода ожидается в Москве 24 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Облачная погода с прояснениями и временами небольшой дождь ожидаются в Москве в четверг, 24 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов. Ночью температура в Москве может опуститься до 5 градусов, в области – до 2 градусов.

При этом западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

В Москве и Подмосковье из-за ветра продлили желтый уровень погодной опасности до 18:00 24 октября. Все городские службы были переведены в режим повышенной готовности, оперативный и ремонтный персонал находятся сейчас на круглосуточном дежурстве.

Дожди в Москве прекратятся в выходные. Погоду в субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, будет определять область повышенного атмосферного давления.