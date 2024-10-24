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Новости

Новости

24 октября, 18:00

Новости

Новости часа: в парке "Яуза" благоустроили более 33 гектаров территории

Новости часа: в парке "Яуза" благоустроили более 33 гектаров территории

Новости часа: Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза"

Сергей Собянин открыл обновленные участки в парке "Яуза"

Новости часа: более 1 млн поездок совершили на Троицкой линии метро с момента запуска

Новости часа: на востоке Москвы будет построен детский сад и спортивный комплекс

Собянин: более 1 млн поездок совершили на Троицкой линии метро с момента запуска

Собянин: станциями Троицкой линии метро воспользовались уже более 1 млн раз

Мэр Москвы: спорт стал естественной частью городского пространства столицы

Собянин сообщил о планах реорганизации четырех участков на востоке и юге Москвы

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В парке "Яуза" благоустроили более 33 гектаров территории. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти 130 домов в столице начали расселять с января по программе реновации, проинформировал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Москва стала лауреатом премии "Умный город", отметила заммэра Наталья Сергунина.

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