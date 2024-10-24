Новости часа: в парке "Яуза" благоустроили более 33 гектаров территории

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В парке "Яуза" благоустроили более 33 гектаров территории. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти 130 домов в столице начали расселять с января по программе реновации, проинформировал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Москва стала лауреатом премии "Умный город", отметила заммэра Наталья Сергунина.