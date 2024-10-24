Собянин: более 1 млн поездок совершили на Троицкой линии метро с момента запуска

На новой Троицкой линии метро Москвы совершено уже больше миллиона поездок, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В рабочий день первые четыре станции изумрудной ветки перевозят свыше 30 тысяч человек, отметил градоначальник. При этом на прошлой неделе пассажиропоток вырос на 16% относительно первой недели работы линии.

Самыми популярными станциями стали "Университет дружбы народов", которой активно пользуются сотрудники и студенты, и "Новаторская" – пересадочная на Большую кольцевую линию (БКЛ). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.