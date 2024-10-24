Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 12:30

Новости

Собянин: более 1 млн поездок совершили на Троицкой линии метро с момента запуска

Собянин: более 1 млн поездок совершили на Троицкой линии метро с момента запуска

Собянин: станциями Троицкой линии метро воспользовались уже более 1 млн раз

Мэр Москвы: спорт стал естественной частью городского пространства столицы

Собянин сообщил о планах реорганизации четырех участков на востоке и юге Москвы

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Новости часа: Собянин рассказал о сборе предпринимателями гумпомощи для бойцов СВО

Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Сергей Собянин поздравил ТАСС со 120-летием

Собянин: около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО

Новости часа: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

На новой Троицкой линии метро Москвы совершено уже больше миллиона поездок, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В рабочий день первые четыре станции изумрудной ветки перевозят свыше 30 тысяч человек, отметил градоначальник. При этом на прошлой неделе пассажиропоток вырос на 16% относительно первой недели работы линии.

Самыми популярными станциями стали "Университет дружбы народов", которой активно пользуются сотрудники и студенты, и "Новаторская" – пересадочная на Большую кольцевую линию (БКЛ). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика