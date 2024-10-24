Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Занятия по боулингу открылись в проекте "Московское долголетие", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет заработали свыше 60 групп. Посещать их могут бесплатно все желающие москвичи старшего возраста.

Чтобы записаться на тренировки, на портале mos.ru надо ввести в поисковой строке название направления – "Боулинг", либо обратиться в любой центр московского долголетия. Там записаться в группу помогут сотрудники.

На занятиях можно будет познакомиться со всеми тонкостями игры: узнать о правилах безопасности, научиться выбирать правильную позицию и стойку, отработать технику броска, посоревноваться в турнирах и отточить свое мастерство. Тренировки проводят профессиональные спортивные инструкторы, среди которых заслуженные тренеры России по боулингу, чемпионы России, Европы и мира.

Все занятия проекта подбираются с учетом того, чтобы люди старшего поколения могли поддерживать свое здоровье. По словам профессиональных тренеров, боулинг положительно влияет как на физическую форму, так и на эмоциональное состояние.

Мастер спорта и чемпион России по боулингу Олег Сазонов рассказал, что занятия учат работать в команде и помогают заводить новые знакомства. Регулярные тренировки укрепляют мышцы спины и ног и улучшают координацию движений. Они повышают концентрацию внимания и тренируют глазомер.

Кроме того, в боулинге есть элемент везения, что вызывает у игроков азарт, положительные эмоции и выброс адреналина, в результате чего поднимается настроение и появляется общее ощущение радости.

"Надеемся, что теперь как можно больше москвичей старшего поколения смогут оценить преимущества этого вида спорта", – подчеркнул он.

Участники проекта "Московское долголетие" могут выбрать занятие по душе более чем из 40 различных направлений – спортивных, образовательных и творческих. С полным списком можно познакомиться на портале mos.ru.

Особую популярность среди москвичей получили спортивные активности: гимнастика, северная ходьба, футбол, карате и многие другие. Так, спортом в рамках проекта уже занимаются 100 тысяч москвичей.

