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23 октября, 19:15

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Все провода на территории Музея декоративно-прикладного искусства убрали под землю

Все провода на территории Музея декоративно-прикладного искусства убрали под землю

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Территорию Музея декоративно-прикладного искусства капитально обновили. В частности, там убрали все кабельные линии под землю, заменили фонари и лавочки, обустроили велопарковки, обновили асфальт, а перед входом в здание положили плитку. Кроме того, освежили и фасад здания.

Между тем вокруг Алексеевского монастыря специалисты заменили покрытие, поставили новые лавочки, а вместо неудобных подходов к зданию построили две лестницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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