Все провода на территории Музея декоративно-прикладного искусства убрали под землю

Территорию Музея декоративно-прикладного искусства капитально обновили. В частности, там убрали все кабельные линии под землю, заменили фонари и лавочки, обустроили велопарковки, обновили асфальт, а перед входом в здание положили плитку. Кроме того, освежили и фасад здания.

Между тем вокруг Алексеевского монастыря специалисты заменили покрытие, поставили новые лавочки, а вместо неудобных подходов к зданию построили две лестницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.