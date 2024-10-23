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Новости

23 октября, 13:45

Новости

Новости часа: в столице утвердили проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Новости часа: в столице утвердили проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Собянин: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Новости часа: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте "Серебряное наставничество"

Собянин: на месте части промзоны Соколиная Гора появится современный квартал

Новости часа: почти все районы участвуют в городской программе создания рабочих мест

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Новости часа: городская программа создания МПТ позволит обеспечить работой 290 тыс человек

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице утвердили проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 14 тысяч человек получили жилье по программе реновации в СВАО, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ЦОДД рекомендует москвичам пересесть на метро из-за дождя.

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