Новости часа: в столице утвердили проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице утвердили проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 14 тысяч человек получили жилье по программе реновации в СВАО, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ЦОДД рекомендует москвичам пересесть на метро из-за дождя.