Собянин: проекту "Мой администратор" в медучреждениях исполнилось четыре года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проекту "Мой администратор" в медицинских учреждениях Москвы исполнилось уже 4 года, написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Проект "Мой администратор" стартовал в поликлиниках и быстро распространился на центры амбулаторной онкологической помощи, приемные отделения больниц и флагманские центры экстренной помощи", – напомнил мэр.

По словам градоначальника, сейчас уже более 2 тысяч администраторов работают в 347 зданиях медицинских организаций города. Они помогают гражданам не только разобраться с ЕМИАС и прикрепиться к поликлинике, но и записывают пациентов на обследования, поддерживают их связь с родственниками и решают другие организационные и бытовые вопросы.

"В общей сложности за четыре года они пришли на помощь пациентам более 195 миллионов раз", – отметил Собянин.

Чтобы также стать администратором медучреждения столицы нужно сначала поработать в офисах "Мои документы", где показать навыки уверенного и доброжелательного общения с горожанами и понять, подходит ли такая работа. Далее кандидатам предстоит обучиться к корпоративном образовательном центре "Академия искреннего сервиса", где покажут функционал и специфику работы в поликлиниках и других учреждениях.



Ранее Собянин рассказывал, что расходы на развитие столичной системы здравоохранения вырастут на 8%. В целом на эти цели планируют выделить 1,1 триллиона рублей с учетом ОМС. Новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи будет создан к концу 2028 года.

