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18 октября, 13:15

Город

Фонтанный комплекс на Манежной площади начали готовить к зиме

Фонтанный комплекс на Манежной площади начали готовить к зиме

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Фонтанный комплекс на Манежной площади начали готовить к зиме. В его состав входят 12 фонтанов и водных устройств с архитектурными элементами. Гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей русских сказок очистят специальным моющим средством.

Промывку комплекса выполнят за три дня с помощью бригады ручной уборки и поливомоечной техники. Накануне специалисты комплекса городского хозяйства очистили фонтан "Часы мира".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоМария Рыбакова
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