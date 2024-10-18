Фонтанный комплекс на Манежной площади начали готовить к зиме. В его состав входят 12 фонтанов и водных устройств с архитектурными элементами. Гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей русских сказок очистят специальным моющим средством.

Промывку комплекса выполнят за три дня с помощью бригады ручной уборки и поливомоечной техники. Накануне специалисты комплекса городского хозяйства очистили фонтан "Часы мира".

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