Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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10 октября, 13:50

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"Мегаполия": архитектура образования

"Мегаполия": архитектура образования

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Новая архитектура школ – один из самых ярких трендов в градостроительной политике во всем мире. Типовые здания с коридорной системой, направленные на воспитание коллективного гражданина, уходят в прошлое. На их место приходят трансформируемые объекты с атриумом, многосветным и мультифункциональным пространством, нацеленные на развитие конкретной личности.

Новая архитектура школ призвана повысить успеваемость учеников, а также минимизировать буллинг в среде детей и подростков. Подробнее – в программе "Мегаполия".

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Программа: Мегаполия
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