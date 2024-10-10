"Мегаполия": архитектура образования

Новая архитектура школ – один из самых ярких трендов в градостроительной политике во всем мире. Типовые здания с коридорной системой, направленные на воспитание коллективного гражданина, уходят в прошлое. На их место приходят трансформируемые объекты с атриумом, многосветным и мультифункциональным пространством, нацеленные на развитие конкретной личности.

Новая архитектура школ призвана повысить успеваемость учеников, а также минимизировать буллинг в среде детей и подростков. Подробнее – в программе "Мегаполия".