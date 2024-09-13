Образовательный комплекс на 1,6 тыс мест появится в Коммунарке в 2025 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На территории ЖК "Прокшино" в ТиНАО продолжается строительство образовательного комплекса площадью более 31 тысячи квадратных метров. В нем будет школа на 1 275 учеников и детсад на 350 воспитанников, заявил заммэра Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что образовательный комплекс планируется передать ГБОУ "Школа № 109". В нем будут универсальные и специализированные кабинеты, медиатека, студия живописи и графики, а также два бассейна. Готовность объекта превышает 70%. Завершение строительных работ запланировано на следующий год, сказал он.

Также в учреждении, кроме учебных кабинетов, разместят лабораторно-исследовательские комплексы, ателье, зоны рукоделия и гончарную мастерскую. На прилегающей территории сделают физкультурно-спортивную зону с площадками для гимнастики, подвижных игр и мини-футбола, а также оборудуют тренажеры, беговые дорожки и дошкольный блок с детскими игровыми зонами.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, сейчас рабочие проводят чистовую отделку помещений, занимаются устройством кровли и фасадов, монтажом внутренних инженерных коммуникаций и лифтового оборудования. Монтаж внутренних витражей уже завершен, указал он.

В школах и детсадах, которые проектируются и строятся на территории ТиНАО, учтены вопросы безопасности детей, воспитателей и учителей. Помещения оснащены системами охранного телевидения и аварийного освещения, видеодомофонной связью, системами контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Также оборудованы посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра.

У трехэтажного здания комплекса у-образной формы ярко выраженные объемы многофункциональных блоков и входных групп с зонированием, подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Начавшиеся весной прошлого года работы контролирует комитет государственного строительного надзора Москвы. На данный момент специалисты ведомства провели шесть выездных проверок качества строительства и применяемых материалов, рассказал Слободчиков.

Ранее в Щербинке открылись школа на 750 учащихся и детсад на 250 мест. Образовательные объекты стали частью инфраструктуры ЖК "Остафьево".

Как уточнил Жидкин, с момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построено более 150 объектов образования. К началу 2026 года здесь появится свыше 40 таких объектов.