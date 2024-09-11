Школа и детский сад открылись в ТиНАО в рамках программы МПТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школа и детский сад открылись в районе Щербинка в ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В 2022 году Москва заключила с инвестором соглашение о возведении в районе Щербинка ТиНАО школы для 750 учащихся и детского сада на 250 мест, где в общей сложности смогут трудоустроиться около 170 человек. Девелопер уже завершил строительство объектов и передал образовательные учреждения городу", – приводятся слова вице-мэра на портале мэра и правительства Москвы.

Образовательные объекты стали частью инфраструктуры жилого комплекса "Остафьево". По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в этом году в рамках программы МПТ были введены в эксплуатацию три образовательных объекта на территории Щербинки.

В составе ЖК "Алхимово" также открылась школа-гигант на 1 200 человек. Все три новых учреждения заработали 2 сентября. Их общая площадь превышает 16 тысяч квадратных метров. В школе сделали кабинеты для начальных, средних и старших классов, мастерскую акварельной живописи и рисунка, лабораторно-исследовательский комплекс и робокласс.

"С момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построили свыше 150 объектов образования. К началу 2026 года здесь планируется возвести еще более 40 таких объектов", – указал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В свою очередь, председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков отметил, что в результате итоговых проверок специалисты оформили заключения о соответствии образовательных учреждений проектной документации и выдали разрешение на их работу.

Ранее строительство образовательного комплекса на 550 мест началось в Южнопортовом районе. Инвестор работает над возведением объекта по договору участия. Специалисты уже приступили к работам нулевого цикла. Общая площадь здания превысит 12,5 тысячи квадратных метров. После окончания всех работ здание будет передано городу.

