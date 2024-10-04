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04 октября, 18:30

Общество

"Мой район. Новости": школу № 37 в Раменках модернизировали по новому стандарту

"Мой район. Новости": школу № 37 в Раменках модернизировали по новому стандарту

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3D-моделирование, робототехника, программирование: все это осваивают ученики школы № 37. Здание в районе Раменки модернизировали по новому стандарту в рамках программы "Моя школа". Учебное пространство стало максимально удобным и универсальным для детей.

В здании продумали каждую мелочь: от понятной навигации до удобной мебели в местах отдыха. Стеклянные перегородки раздвигаются и трансформируются. Обновленную школу в преддверии Дня учителя посетил Сергей Собянин. Он поздравил педагогов с предстоящим праздником.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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