"Мой район. Новости": школу № 37 в Раменках модернизировали по новому стандарту

3D-моделирование, робототехника, программирование: все это осваивают ученики школы № 37. Здание в районе Раменки модернизировали по новому стандарту в рамках программы "Моя школа". Учебное пространство стало максимально удобным и универсальным для детей.

В здании продумали каждую мелочь: от понятной навигации до удобной мебели в местах отдыха. Стеклянные перегородки раздвигаются и трансформируются. Обновленную школу в преддверии Дня учителя посетил Сергей Собянин. Он поздравил педагогов с предстоящим праздником.

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