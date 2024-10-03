"Мегаполия": новая индустриализация

Постиндустриальная модель экономики больших городов не сложилась. Конкурировать за человеческие ресурсы с другими агломерациями мира стало трудно исключительно за счет сферы услуг, ретейла и финансов. Так эксперты пришли к выводу, что в основе развития крупных городов должна быть собственная производственная база.

В Москве разговоры о необходимости вывода предприятий за черту столицы прекратились и начался процесс новой индустриализации или промышленного девеломпента. Подробнее – в программе "Мегаполия".