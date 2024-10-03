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03 октября, 13:45

Экономика

"Мегаполия": новая индустриализация

"Мегаполия": новая индустриализация

Более 13 млн россиян выплачивают одновременно 3 и более кредитов

ЦБ РФ заявил, что более 13 млн россиян одновременно выплачивают 3 и более кредитов

"Деньги 24": в банках РФ заканчиваются лимиты на выдачу семейной ипотеки

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Постиндустриальная модель экономики больших городов не сложилась. Конкурировать за человеческие ресурсы с другими агломерациями мира стало трудно исключительно за счет сферы услуг, ретейла и финансов. Так эксперты пришли к выводу, что в основе развития крупных городов должна быть собственная производственная база.

В Москве разговоры о необходимости вывода предприятий за черту столицы прекратились и начался процесс новой индустриализации или промышленного девеломпента. Подробнее – в программе "Мегаполия".

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Программа: Мегаполия
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