Сергей Собянин: открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Открылась регистрация на пятый поток "Академии инноваторов", сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Международная непрерывная программа поддержки и развития технологических предпринимателей не имеет ограничений на прием заявок по отраслям, обратил внимание мэр. При этом возраст потенциальных участников не должен быть ниже 14 лет.

"Академия инноваторов" проводит отбор лучших проектов и может предоставить экспертное сопровождение для доработки и дальнейшего продвижения продукта.

Как правило, более 70% участников составляют москвичи, отметил Собянин. Однако в программе также принимают участие предприниматели из Донецка, Махачкалы, Мурманска, Сургута, Владивостока и прочих городов России. Около четверти из них являются студентами вузов.

После того как летом 2023 года программа была перезапущена, к ней присоединились более 21 тысячи технологических предпринимателей из разных регионов страны, а также таких дружественных государств, как Индия, Нигерия, Узбекистан, Египет и Иран. В течение этого времени было создано более 4 тысяч инновационных проектов и свыше 350 стартапов, к развитию которых привлекли более 250 миллионов рублей инвестиций и грантов.

Пройти регистрацию на участие в программе можно будет до 28 января 2025 года, резюмировал Собянин.

Предприниматели также смогут принять участие в федеральном форуме "Управляй карьерой", который проведет центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Мероприятие пройдет на ВДНХ 26 октября с 10:00 до 18:00. Оно рассчитано как на молодых, так и на опытных специалистов различных профессиональных сфер.

