МБМ пригласил предпринимателей присоединиться к проекту "БизнесКап: кофейня с нуля"

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Обучающий проект "БизнесКап: кофейня с нуля" пройдет в Москве для тех, кто хотел бы открыть свою кофейню и успешно вести бизнес в этой сфере. Его организовало ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), которому оказал поддержку департамент предпринимательства и инновационного развития столицы.

Проект будет реализован в рамках программы "Школа бизнеса МБМ". Обучение начнется 15 октября, передает портал мэра и правительства города.

Участники проекта смогут приобрести необходимые знания и навыки для успешного открытия своего первого заведения в течение двух месяцев. Организаторы подготовили для них насыщенную программу, в которую были включены 14 онлайн-уроков и 6 очных встреч. Так, в рамках проекта состоится мастер-класс по приготовлению кофе, каппинг (дегустация напитка), а также семинары, которые проведут представители популярных кофеен.

Свыше 20 экспертов расскажут начинающим предпринимателям о своем опыте. После окончания обучения участникам предстоит защитить свои бизнес-проекты, которые в дальнейшем станут базой для открытия кофейни. Оценивать работы предстоит экспертному жюри. Победители будут определены в трех номинациях.

Так, в номинации "Бизнес со вкусом" жюри назовет лучший проект, основа развития которого заключается в уникальности вкусовых качеств кофе, а сам бизнес служит созданию уникальной и превосходной ценности. Победителем второй номинации "Кофейня для современной Москвы" станет проект, который окажется лучшим по соответствию формата заведения месту расположения и целевой аудитории. Наконец, третьим победителем станет лучший проект в номинации "Кофейня с характером". В ее рамках жюри будет оценивать атмосферу, дизайн и фирменный стиль будущего заведения.

В качестве призов создатели лучших проектов получат 60 килограммов кофе и 6 килограммов чая, которых хватит на полгода, а также бесплатные бухгалтерские услуги, возможность принять участие в мастер-классе известного шеф-повара, дополнительные обучающие курсы по продвижению кофейни, помощь при разработке кофейного меню и логотипа, а также сертификат на бесплатное банковское обслуживание на протяжении трех месяцев.

Те участники проекта, которые выйдут на защиту своих идей и смогут отстоять их, получат удостоверение государственного образца о прохождении обучения. Также им представится возможность пройти практический курс по организации санитарно-гигиенических мероприятий на предприятиях общественного питания с доступом на один месяц.

Вместе с тем для финалистов пройдет бесплатная онлайн-консультация эксперта в сфере ресторанного бизнеса. Им также будут переданы инструкции о том, как правильно рассчитать рентабельность заведения до его открытия и составить меню. Кроме того, финалисты смогут воспользоваться чек-листом по составлению бизнес-плана и получат другие подарки от МБМ.

Чтобы стать участником проекта, необходимо записаться на него на портале mbm.mos.ru. Первая встреча состоится в онлайн-формате.

Кроме того, 21 сентября в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" пройдет фестиваль "Точка трансформации. Навыки лидерства". В рамках мероприятия запланировано более 15 мини-лекций, практикумов и тренингов. Фестиваль откроет бизнес-психолог Оксана Панина с лекцией о ключевых гибких навыках руководителя.