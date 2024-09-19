Фестиваль "Точка трансформации. Навыки лидерства" пройдет в "Технограде" на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" 21 сентября пройдет фестиваль "Точка трансформации. Навыки лидерства", передает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках мероприятие запланировано более 15 мини-лекций, практикумов и тренингов. Фестиваль откроет бизнес-психолог Оксана Панина с лекцией о ключевых гибких навыках руководителя, а также о компетенциях, которые позволят достичь высокого уровня эффективности и повысить свои финансовые показатели.

В свою очередь, коуч Елена Аверина проведет практикум под названием "Дух предпринимательства: как начать свой бизнес", в рамках которого его участники создадут основу своего бизнес-плана. Также она прочитает лекцию на тему "Как внедрить изменения в жизнь".

Кроме того, гостей фестиваля ожидает тренинг "Самопрезентация и нетворкинг", который проведет эксперт по коммуникациям Яна Бритченко, и практикум "Бизнес-планирование без стресса: шаг за шагом от идеи до реализации" от бизнес-коуча Ольги Тукумовой.

В программу также включены бизнес-игры, с помощью которых гости фестиваля смогут проработать аналитическое мышление, устойчивость, лидерство а также социальное влияние и мотивацию.

Ранее в комплексе "Техноград" прошел форум "Трансформация карьеры в эпоху развития технологий". Программа мероприятия состояла из трех блоков: трудоустройство, развитие карьеры в современных условиях и смена деятельности.