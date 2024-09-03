Карьерный форум пройдет в "Технограде" на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Форум "Трансформация карьеры в эпоху развития технологий" пройдет 7 сентября в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Форум ориентирован не только на начинающих, но и на опытных специалистов. Им расскажут о новых профессиях, связанных с разработкой, управлением и обслуживанием инновационных решений", – добавила вице-мэр.

Начало мероприятия, которое состоится в павильоне "Арт.Техноград", в 10:30, а завершится форум в 17:00. Для посещения требуется предварительная регистрация на сайте проекта. Спикерами станут более 20 экспертов.

Программа включит три блока: трудоустройство, развитие карьеры в современных условиях и смена деятельности. В рамках "Резюме глазами HR" гостям покажут примеры анкет разных специалистов и оценят их, а на другом занятии расскажут об особенностях возвращения из собственного бизнеса в наемные работники.

Также гендиректор IT-фирмы назовет аргументы для переговоров о повышении зарплаты, а другой специалист поможет пройти переподготовку по смене профессии. Для участников форума подготовлены занятия по личной презентации, дискуссии о корпоративном поведении, личном бренде и многом другом.

В 16:00 гости встретятся с возможными работодателями из трех высокотехнологичных компаний. Представители фирм ответят на вопросы и назовут те компетенции, которые ожидают увидеть у кандидатов.

В течение дня индивидуальные консультации помогут горожанам составить свой персональный план профессионального развития. Билеты на это мероприятие можно получить с 10:30 до 11:00 на стойке регистрации, число мест ограниченно.

Ранее стало известно, что всего в сентябре на базе "Технограда" состоится больше 50 интенсивов. В их числе – бесплатные курсы по IT, маркетингу и дизайну. Некоторые из них пройдут впервые.

