Космонавт Шкаплеров: курсы "Технограда" знакомят с новейшими разработками

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Летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров ответил на вопросы жителей района Покровское-Стрешнево о том, как москвичи могут повысить свой профессиональный уровень, и рассказал о занятиях, которые в августе организует инновационно-образовательный комплекс "Техноград", сообщает Агентство "Москва".

"Курсы "Технограда" ориентированы на тех, кто хочет развиваться, планирует вывести карьеру на новый уровень, приобрести необходимые знания для дальнейшего роста. Стоит отметить, что все программы отвечают запросам цифровизации и современного развития промышленности. В рамках бесплатных онлайн-курсов все желающие могут глубже вникнуть в программирование, получить навыки его востребованных языков, узнать особенности построения информационных систем. Здесь можно своими глазами увидеть, какие специальности необходимы современному мегаполису и получить азы работы по профессиям будущего", – сказал Шкаплеров.

По его словам, здесь не только предоставляют уникальные знания, но дают возможность познакомиться с новейшими разработками, пообщаться с опытными специалистами – лекторами курсов. Он также выделил ряд программ, которые будут интересны всем, кто занимается инженерным направлением.

"На курсе "Верстка веб-сайтов на HTML. Продвинутый уровень 1" можно будет познакомиться с версткой веб-страниц и научиться правильно составлять страницу и с точки зрения структуры, и с точки зрения дизайна, а по окончании каждый слушатель создаст свою первую веб-страничку с помощью базовых тегов на языке HTML. Начало курса – 6 августа. Курс "Разработка компьютерных игр на Unity. Базовый уровень" начнется 12 августа и расскажет о преимуществах игрового движка Unity, покажет, как им пользуются для создания игр на разные платформы не только независимые разработчики, но и крупные студии и поможет сделать собственную 2D-игру с нуля", – рассказал Шкаплеров.

Узнать подробную информацию обо всех программах, записаться на них или пройти предварительную регистрацию можно на сайте "Технограда".

Ранее в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ прошел практикум по диагностике карьеры. Участники получили инструменты для эффективного анализа своего профессионального пути и на их основе придумали дальнейшие шаги реализации в востребованных отраслях.