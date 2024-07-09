Эксперт Мурадян: к 2029 году в России должности начальников будут не востребованы

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Компьютерные программы и искусственный интеллект заменят начальников в России к 2029 году, сообщает член экспертного совета Госдумы, вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян в разговоре с News.ru.

"Руководящие должности станут ненужными по следующим причинам. Первая – многие задачи, которые раньше выполняли менеджеры, теперь могут выполнять программы и искусственный интеллект. Это не значит, что все руководители станут ненужными", – сказал Мурадян.

Эксперт отметил, что современные цифровые платформы позволяют координировать работу команды без участия руководителя. Он также подчеркнул, что в компаниях могут появиться гибкие структуры, где ответственность распределяется между членами коллектива. Руководители будут нужны для стратегического мышления, лидерства и управления изменениями.

"Адаптируйтесь к новым форматам работы и будьте открыты к изменениям. Развивайте свои коммуникационные навыки и учитесь мотивировать и вдохновлять свою команду", – заключил Мурадян.

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