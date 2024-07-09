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09 июля, 22:15

Технологии

Москвичи могут подобрать себе новое дело в центре "Профессии будущего"

Москвичи могут подобрать себе новое дело в центре "Профессии будущего"

"Техно": в Москве запустили первый в РФ мобильный карьерный центр "Профитрак"

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Москвичи могут подобрать себе новое дело в центре "Профессии будущего". Весь путь от профориентации и проверки опыта до подбора подходящей действующей вакансии горожан будут сопровождать специалисты.

Почти за полгода центр стал личным навигатором в обучении и карьере для 60 тысяч девятиклассников, которые успели пройти профтестирование. При этом короткие программы обучения помогли двум тысячам соискателей устроиться на работу мечты.

Кроме того, на улицах столицы заработала первая в России передвижная лаборатория профориентации и развития карьеры "Профитрак". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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