Автомобили Tesla изъяли в Литве из-за санкций против РФ

Фото: ТАСС/dpa/Fabian Sommer

Таможенная служба Литвы изъяла два автомобиля Tesla Cybertruck на погранпереходе "Шальчининкай" на границе с Белоруссией из-за санкций в отношении России. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

"Таможенники не разрешили осуществить процедуру вывоза якобы ввозимых в Белоруссию автомобилей на сумму более 200 тысяч евро", – указано в публикации.

По информации литовской таможни, у официальных лиц есть подозрения, что эти машины будут потом перевезены из Белоруссии в РФ, против которой Евросоюз ввел ограничения на экспорт легковых автомобилей.

Таможенная служба страны начала досудебное расследование. Водителей же отпустили после допроса, но машины им не вернули, указали в ведомстве.

Весной 2022 года компания Volvo Car прекратила импорт своих автомобилей в РФ. Также о приостановке поставок заявили в автоконцернах Nissan, Mercedes-Benz, Honda и Mazda.