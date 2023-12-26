Эксперт рассказал, как санкции Южной Кореи повлияют на ввоз автомобилей в РФ

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Запрет Южной Кореи на ввоз машин в Россию объемом двигателя свыше 2,0 литра никак не повлияет на импорт таких автомобилей. Об этом "Газете.ру" рассказал автоэксперт Дмитрий Рогов.

По его словам, российские покупатели не почувствуют изменений на рынке от новых ограничений. Корейские машины будут поставляться по тому же каналу, что японские и немецкие автомобили, отметил специалист.

"Сначала запретили ввозить немецкие машины дороже 50 тысяч евро, потом гибридные и с мотором более 1,9 литра из Японии. А по факту все автомобили по-прежнему доставляются к нам. Из Европы, которая самой первой ввела санкции, все доставляется – новое, подержанное, дорогое, дешевое, с любым объемом двигателя. Из Японии тоже все едет", – добавил Рогов.

Он подчеркнул, что строгость любых законов может быть компенсирована необязательностью их соблюдения, поэтому авторынок РФ и его потребители адаптируются.

Ранее сообщалось, что Южная Корея добавит 682 вида товаров в список экспортного контроля в отношении поставок в РФ и Белоруссию. В начале 2024 года нововведения коснутся тяжелого строительного оборудования, компонентов для авиационной техники, а также легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 тысяч кубических сантиметров.

Правительство Южной Кореи назвало причину такого расширения списка "высокой вероятностью" использования данных предметов в военных целях. При этом в министерстве торговли, промышленности и энергетики страны подчеркнули, что планируется выдача индивидуальных разрешений после проверок в случаях, когда соблюдается ряд условий.

Южная Корея запретит экспорт деталей для автомобилей в Россию