Помощник президента РФ предрек Mercedes и BMW исчезновение через 10 лет

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Автоконцерны Германии могут прекратить свое существование в прежнем виде и перейти во владение Китая, такая судьба ожидает Mercedes и BMW. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на помощника президента РФ Максима Орешкина.

Он отметил, что еще десять лет назад производители авто из Европы имели технологическое преимущество перед китайской продукцией. Однако в настоящее время европейские концерны почти что лишились рынков сбыта. Это связано с тем, продолжил Орешкин, что лучшим в мире экспортером машин стала КНР.

"Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями", – отметил он.

Ранее стало известно, что бывший завод Volvo перезапустили в Калуге, до конца следующего года там намерены выпустить свыше 2 тысяч грузовиков.

Как уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша, до конца 2023-го калужское машиностроительное предприятие "Автомобильное моторное общество" ("АМО") планирует представить 50 единиц грузового транспорта линейки NEXT.

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