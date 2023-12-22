Более 100 грузовиков Foton Auman отзывают в России

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В России отзывают 115 автомобилей марки Foton для замены устройств вызова экстренных служб, сообщается на сайте Росстандарта.

Речь идет о машинах Foton Auman, реализованных с июля 2022 года по август 2023 года. Транспортные средства отзывают по причине возможного несоответствия устройств вызова экстренных оперативных служб, которыми оснащены автомобили.

На всех автомобилях заменят установленные УВЭОС на устройства, соответствующие требованиям технического регламента и оформленному документу об оценке соответствия.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформируют об этом путем рассылки писем и/или по телефону. Им нужно будет предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей марки Changan реже всего среди китайских брендов машин попадают в ДТП. Также отмечается, что в России по итогам 9 месяцев 2023 года в два раза выросло число аварий с участием автомобилей китайских марок. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель вырос с 1,7 до 3,2% от всех случаев ДТП.

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