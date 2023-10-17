Аналитики назвали марки китайских автомобилей, которые реже всего попадают в ДТП

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Владельцы автомобилей марки Changan реже всего среди китайских брендов машин попадают в ДТП. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование одной из страховых компаний.

В России по итогам 9 месяцев 2023 года в два раза выросло число аварий с участием автомобилей китайских марок. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель вырос с 1,7 до 3,2% от всех случаев ДТП, уточнили аналитики.

Из них среди популярных китайских машин в аварии реже всех попадали автомобили марки Changan – менее 1%.

Самыми аварийными стали авто брендов Chery (25,4%), Geely (16,9%) и Haval (14,5%). По маркам в аварии чаще всего попадали Chery Tiggo 7 Pro, Chery Coolray и Haval Jolion соответственно.

Ранее аналитики назвали кроссовер Geely Monjaro самым популярным среди китайских автомобилей с пробегом на российском рынке.

Он в среднем стоит 3,6 миллиона рублей. Второе место они отдали автомобилю Lifan X60, средняя цена которого составляет 590 тысяч рублей. Также в пятерку популярных моделей китайского автопрома вошли Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Emgrand EC7.



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