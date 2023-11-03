Автомобили Lada лидируют по объемам продаж за октябрь в России

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Продажи легковых машин в России за октябрь этого года достигли показателя в 112,2 тысячи. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявило агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг".

Первое место занял "АвтоВАЗ", который продал за месяц 34,5 тысячи машин Lada. Следом идет китайский Haval, реализовав 12,8 тысячи транспортных средств. Замыкает тройку бренд Chery с показателем в 10,9 тысячи автомобилей. Четвертым стала Geely (10,3 тысячи), а пятую позицию занял Changan (6,4 тысячи). Шестую и седьмую строчки поделили марки Omoda (4,8 тысячи) и Exeed (4,4 тысячи), принадлежащие Chery.

Kia и Toyota, расположившиеся на восьмом и девятом местах, продали за месяц 2,6 и 2,2 тысячи автомобилей соответственно. Замыкает десятку бренд Jetour, реализовавший 1,9 тысячи машин.

С января по октябрь 2023 года в России было продано более 829,5 тысячи новых легковых машин, что на 60% больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно, что кроссовер Geely Monjaro занял первое место по популярности среди китайских автомобилей с пробегом на российском рынке. По данным экспертов, автомобиль Geely Monjaro в среднем стоит 3,6 миллиона рублей. Данная модель занимает лидирующую позицию по количеству продаж уже второй месяц подряд.

До этого в конце июля "Автостат" назвал самые популярные кроссоверы на вторичном рынке РФ в 2023 году. Автомобили Lada, Chevrolet и Toyota оказались самыми популярными подержанными кроссоверами и внедорожниками. Возглавил этот рейтинг отечественный внедорожник Lada 4x4.

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