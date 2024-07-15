Практикум по диагностике карьеры пройдет в "Технограде" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Практикум по диагностике карьеры пройдет в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. Участники получат инструменты для эффективного анализа своего профессионального пути и на их основе придумают дальнейшие шаги реализации в востребованных отраслях, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, занятие "Диагностика карьеры – новые возможности" состоится 17 июля с 11:00 до 18:00 в павильоне "Арт. Техноград". Необходима предварительная регистрация на сайте. Сбор участников в 10:30. На информационной стойке каждый из них получит рабочую тетрадь с инструментами самоанализа, которые будут необходимы во время тренингов.

В 11:20 начнется практикум "Нужно ли мне менять профессию?". Эксперт Ольга Гуляева озвучит разные аспекты этого вопроса, поможет гостям определить необходимость и стратегию перезагрузки карьеры. В 11:50 пройдет занятие "Готов ли я к карьерным переменам. Чекап ресурсов". Психолог Екатерина Пронина поможет участникам проанализировать свои возможности по смене деятельности.

С 13:10 эксперт Ирина Лебедева будет рассказывать, что такое карьерные сценарии и что делать, если на новом месте продолжаются сложные ситуации. Она научит слушателей менять стратегию поведения в профессиональной среде для получения пользы и удовлетворения от работы.

В 15:50 в ходе практикума Ольги Гуляевой участники оценят свои сильные стороны с помощью коучинговых инструментов. В 16:10 начнется занятие по выявлению лидерского потенциала, которое проведет коуч Ольга Асадчая. Она объяснит, почему такие качества нужны для управления собой, а также расскажет об актуальных аспектах построения нового карьерного вектора. В 17:00 слушатели смогут пройти тест "Добровольный квалификационный экзамен" и понять, какие навыки у них уже есть.

Ранее сообщалось, что почти 40% россиян уверены в том, что привлекательные люди успешнее в карьере. Еще 35% опрошенных указали, что лично сталкивались со стереотипами со стороны работодателей, 40% такого не замечали, а 25% сталкивались, но не по отношению к себе. Кроме того, 53% респондентов заявили, что успех зависит от сферы, а 9% отметили, что привлекательность никак не помогает при построении карьеры.