Сергунина: бесплатные занятия по ИТ и маркетингу организует в сентябре "Техноград" на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города

Ряд бесплатных курсов по IT, маркетингу и дизайну пройдет в сентябре на базе столичного "Технограда", расположенного на ВДНХ. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра Наталью Сергунину.

"Программа включает в себя больше 50 интенсивов. Некоторые из них пройдут впервые", – отметила она.

На курсах горожан обучат информационным технологиям, современному производству, дизайну и рекламе. 8 сентября на занятиях "Компьютерные сети и информационная безопасность" расскажут о киберугрозах и передовых методах защиты, 9 и 23 августа можно будет познакомиться с промышленным оборудованием и с токарно-фрезерной обработкой, 9 сентября также состоится онлайн-курс по интернет-маркетингу и таргетированной рекламе.

С 10 сентября слушателей научат разрабатывать приложения и создавать базы данных, а с 14-го числа москвичи смогут принять участие в занятиях по цифровым технологиям для малого и среднего бизнеса. Здесь можно будет узнать, какие инструменты и решения можно применить для улучшения конкурентоспособности предприятия.

В конце обучения все участники получат сертификаты о повышении квалификации. Обучение будет проходить очно и в онлайн-формате, зарегистрироваться можно на сайте "Технограда".

Ранее выпускники колледжа связи № 54 имени Вострухина в Москве получили сертификаты ведущих IT-компаний. Студенты на протяжении последнего курса проходили аттестацию на киберполигоне, где им удалось показать владение теорией и навыками по предупреждению и нейтрализации компьютерных атак.

