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01 октября, 11:30

Экономика

Путин поручил продумать механизмы борьбы с хищением средств мошенниками

Путин поручил продумать механизмы борьбы с хищением средств мошенниками

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Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 декабря продумать дополнительные механизмы борьбы с мошенниками. Поручения опубликовали на сайте Кремля.

Речь идет о кредитных договорах, которые заключают обманом. В результате деньги попадают к мошенникам. Предлагается ввести так называемый "период охлаждения" пока решение о передаче средств еще не принято. В это время заемщик может отказаться от услуги и расторгнуть договор. В качестве дополнительной защиты предлагается назначать уполномоченное лицо, то есть человека, который сможет подтверждать перевод денег с банковских счетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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