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12 сентября, 13:45

Город

"Мегаполия": новая архитектура

"Мегаполия": новая архитектура

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Как и большинство мегаполисов мира, Москва стремительно растет вверх. Новые градостроительные доминанты будут появляться не только в "Москва-Сити", но и в самых разных районах города. Линия горизонта становится "ломаной", архитектурный ландшафт – разнообразным, то есть более качественным.

Есть ли у новой застройки какой-то выраженный стиль или глобализация сделала архитектуру больших городов безликой, шаблонно-универсальной? Подробнее – в программе "Мегаполия".

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