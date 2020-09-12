"Мегаполия": новая архитектура

Как и большинство мегаполисов мира, Москва стремительно растет вверх. Новые градостроительные доминанты будут появляться не только в "Москва-Сити", но и в самых разных районах города. Линия горизонта становится "ломаной", архитектурный ландшафт – разнообразным, то есть более качественным.

Есть ли у новой застройки какой-то выраженный стиль или глобализация сделала архитектуру больших городов безликой, шаблонно-универсальной? Подробнее – в программе "Мегаполия".