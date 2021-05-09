Советские фильмы, которые стоит пересмотреть в канун Дня Победы

Чем хороши советские фильмы о войне: в них нет однообразных типажей, новеньких гимнастерок с иголочки и надуманных ситуаций. Эти картины снимались, когда были живы и консультировали кинодеятелей участники Великой Отечественной. Лучшие фильмы для зрителей, которые бережно относятся к своей истории, – в нашей подборке.

"Восхождение". Режиссер – Лариса Шепитько, 1976 год.

Фото: кадр из фильма "Восхождение"; режиссер – Лариса Шепитько; производство – "Мосфильм", Третье творческое объединение

Картина снята по повести Василя Быкова "Сотников". Не зря стоит пометка 16+. Это тяжелый, психологический фильм-притча. Тяжелый он не из-за жестоких сцен насилия – их в картине почти нет. Даже финальную сцену казни мы переживаем, глядя в глаза гениального мальчика-актера, очевидца трагедии. В фильме поднимается вечная тема мужества и предательства.

С первых кадров мы сопереживаем героям – двум партизанам, которые отважились на вылазку за продовольствием для голодающего отряда. С самого начала все пошло не так. Офицер Сотников уходит на задание больным и скорее служит балластом для своего напарника, лихого бойца по фамилии Рыбак. Хутор, где жила знакомая Рыбака, сожжен фашистами. Бойцы невольно раскрывают партизанского связного – местного старосту. Ввязываются в перестрелку с вражеским обозом, а затем тяжело раненого Сотникова Рыбак приводит в избу матери троих детей, тем самым вынося ей смертный приговор. Партизан задержали. Им грозит казнь.

Тут-то и начинается восхождение Сотникова и падение Рыбака. Один терпит пытки, ничего не рассказывает следователю, просит за других. Другой решает выжить любой ценой, принимает предложение стать полицаем. Этот неплохой в общем-то парень, смекалистый боец как-то незаметно попадает в ловушку слабости. Рыбак оправдывается тем, что жизнь понадобится ему, чтобы мстить врагу. Но в деле предательства не бывает компромиссов.

В фильме это показано на примере следователя Портнова, бывшего советского гражданина, который когда-то работал завклубом и руководил детским хором. От него, такого чистенького и фанатично служащего новым хозяевам, эти хозяева демонстративно отворачиваются, исключая его из своего круга. Компромисс за компромиссом, Рыбак становится предателем и убийцей. Он остается жить, но чего стоит такая жизнь – на этот вопрос отвечать зрителям.

В ролях: Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Анатолий Солоницын, Людмила Полякова и другие

"А зори здесь тихие", режиссер – Станислав Ростоцкий. 1972 год.

Фото: кадр из фильма "А зори здесь тихие"; режиссер – Станислав Ростоцкий; производство – Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького

Фильм-классика по одноименной повести Бориса Васильева. Тихое, удаленное от передовой место в Карелии. Хозяйственный, правильный комендант железнодорожного разъезда Васков ворчит из-за того, что бойцы, попадая на форпост, ведут себя весьма легкомысленно, и просит прислать непьющих военнослужащих, которые к тому же будут равнодушны к женскому полу.

Начальство просьбу выполняет, но не так, как о том думал Васков. Под его начало прибывает взвод девушек-зенитчиц. У каждой свой повод взять в руки боевое оружие. Так у командира отделения Риты Осяниной в первый день войны погиб муж, а на глазах красивой и дерзкой Женьки Комельковой фашисты расстреляли семью...

Обманчиво тихая местность меняется, когда над позицией начинают летать вражеские самолеты-разведчики. Рита сбивает один и, будучи не в силах побороть ненависть, расстреливает выпрыгнувшего с парашютом вражеского летчика, которого старшина надеялся взять живым. Как-то на рассвете, тайком возвращаясь из города, где жил ее трехлетний сын Игорь, Осянина заметила в лесу вражеский десант.

Васков, полагая, что десантников всего двое, уходит на перехват с пятерыми девушками. Однако вооруженных до зубов фашистов оказывается 16. Бойцы принимают неравный бой.

Все девушки по-разному встречают смерть. Дочь лесника Лизу Бричкину подводит поспешность, утонченную студентку Соню Гурвич – неопытность. 17-летняя детдомовка Галя Четвертак получает пулю, так и не сумев побороть страх. Лихая красавица Женька Камелькова принимает огонь на себя, уводя врагов от смертельно раненой Риты, которая потом застрелилась. Имена всех пятерых после войны окажутся на памятной доске, которую через много лет Федот Евграфович Васков и его приемный сын Игорь, офицер-ракетчик, закрепят на камне в лесу.

В ролях: Андрей Мартынов, Ольга Остроумова, Ирина Долганова, Елена Драпеко, Ирина Шевчук, Екатерина Маркова и другие

"В бой идут одни "старики". Режиссер – Леонид Быков. 1973 год.

Фото: кадр из фильма "В бой идут одни "старики"; режиссер – Леонид Быков; производство – Киностудия имени А. Довженко, Первое творческое объединение

Знаменитый фильм про поющую эскадрилью, которая в свободное от боевых вылетов время превращается в самодеятельный оркестр. Музыкальными занятиями руководит летчик-ас Алексей Титаренко по прозвищу Маэстро. В эскадрилью отбирают тех, кто "отличает ноту до от ноты фа. Новички, прошедшие ускоренную подготовку, доучиваются прямо на позиции. На первых порах "желторотиков" в бой не пускают – это дело "стариков", которые немногим старше необстрелянных пацанов. Потом молодые занимают места выбывших летчиков, гибель которых тяжело переживает Маэстро.

Фильм стал главным делом жизни для актера, режиссера и сценариста Леонида Быкова. Он и сыграл главную роль. В картине использованы самые актуальные "спецэффекты" – кадры военной хроники. Они смонтированы так, словно это часть фильма. Знаковой картина стала и для звезды комических эпизодов советского кино, участника Великой Отечественной войны Алексея Смирнова. Ему удалось проявить себя в более трагическом амплуа. "Несознательный механик" Макарыч, который тайком крестит перед вылетом Героя Советского Союза, гвардии капитана Титаренко – один из самых любимых зрителями персонажей.

Реплики из фильма разошлись на цитаты. "Все, кто отличает ноту до от ноты фа, – за мной", "Пацанов не брать. В бой идут одни "старики", "Как сказал Шекспир в восемнадцатом сонете…", "Гуляй, Вася", "Арфы нет – возьмите бубен", "Будем жить!"



В ролях: Леонид Быков, Владимир Талашко, Сергей Иванов, Алексей Смирнов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова

"Баллада о солдате" , режиссер – Григорий Чухрай. 1959 год.

Фото: кадр из фильма "Баллада о солдате"; режиссер – Григорий Чухрай; производство – "Мосфильм"

Молодой связист случайно совершает подвиг – угодив в танковую атаку, подбивает две вражеские машины. За это ему полагается награда, но Алеша Скворцов вместо медали просит у генерала отпуск. Парню дают 6 суток на то, чтобы добраться до дома, перекрыть матери крышу и вернуться в часть. Боец попутными машинами и эшелонами едет в тыл. По пути он сталкивается с разными жизненными ситуациями. Узнает, что такое женская верность и предательство, видит, как люди, о которых думали плохо, вдруг оказываются лучшими из лучших.

Встречает в пути девушку, которую берет под свою защиту и привязывается к ней всем сердцем. По дороге парень не по своей воле часто уклоняется от маршрута, поэтому свидание с мамой оказывается коротким. Вернуться в родной дом солдату больше не суждено...

Картина снята спустя 14 лет после окончания войны. Может потому создается эффект некой подлинности происходящего. Перепаханное танками поле, бойцы на марше, бредущие по колено в грязи, оборванные беженцы, тесные теплушки, развалины домов… Солдатский ватник главного героя Алеши Скворцова разошелся под мышкой по шву. Видно, что к 19 годам парень вытянулся прямо на фронте. Не зря мать, которую он успел только обнять, говорит, что сын вырос, и спрашивает, начал ли он бриться. По сути главный герой – ровесник нынешних первокурсников, которые на электросамокатах мчатся в универы, опаздывая на пары, а вечерами пьют кофе в уютных кафе. Чтобы это было возможно, такие парни, как Алеша Скворцов, не вернулись с фронта, не сдержав обещание, данное матерям: "Я вернусь, мама".

В ролях: Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Антонина Максимова, Николай Крючков, Евгений Урбанский и другие