"Мегаполия": демография

В градостроительной политике больше не используют понятие "усредненный горожанин". На данный момент в Москве проживает пять поколений: "молчаливое", "беби-бумеры", "Х", "миллениалы" и "хоумлендеры", каждое из которых предъявляет свои требования к городу.

Игнорировать их в условиях глобальной конкуренции мегаполисов за человеческий капитал невозможно, так как необходимо слышать каждого. Человекоцентричность – одна из главных отличительных черт современного города.

Подробнее – в документальном фильме "Мегаполия".