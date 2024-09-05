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05 сентября, 13:45

Общество

"Мегаполия": демография

"Мегаполия": демография

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В градостроительной политике больше не используют понятие "усредненный горожанин". На данный момент в Москве проживает пять поколений: "молчаливое", "беби-бумеры", "Х", "миллениалы" и "хоумлендеры", каждое из которых предъявляет свои требования к городу.

Игнорировать их в условиях глобальной конкуренции мегаполисов за человеческий капитал невозможно, так как необходимо слышать каждого. Человекоцентричность – одна из главных отличительных черт современного города.

Подробнее – в документальном фильме "Мегаполия".

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