Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве 5 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшая облачность без осадков прогнозируется в Москве в четверг, 5 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

В Москве до конца недели действует желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров.

Между тем первые заморозки ожидаются не раньше второй декады октября. При этом в ночь на 4 сентября минусовые значения уже наблюдались в Коми, где самая низкая температура была зафиксирована в Ижме – минус 2,4 градуса.

