Более 1 400 жителей Курска уехали в безопасные районы за неделю

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Более 1 400 жителей Курска уехали в безопасные районы за прошедшую неделю. В 30 регионах в 198 пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 11,5 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Как отметили в ведомстве, многие уже уехали в Московскую, Калужскую, Астраханскую, Владимирскую области, Республики Чувашия, Дагестан и Кабардино-Балкарию.

Кроме того, сообщили в МЧС, в саму Курскую область было доставлено около 800 тонн гумпомощи, при этом всего — более свыше 3 700 тонн. Финансовую помощь получили около 80 тысяч человек на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Также пиротехниками обследованы и очищены от взрывоопасных предметов 9 населенных пунктов и уничтожены более 150 боеприпасов.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, общие потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 8,5 тысячи человек. Также украинские войска потеряли 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортеров и 537 боевых бронированных машин.