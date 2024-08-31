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Большинство вузов Курской области начнут обучение в смешанном формате, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов по итогам рабочей встречи с замминистра науки и высшего образования РФ Ольгой Петровой.

"Руководство учебных заведений проработало дополнительные меры обеспечения безопасности студентов и преподавателей", – отметил он в своем телеграм-канале.

Главной темой встречи стала поддержка студентов из отселенных муниципальных образований Курской области, так как ученики и их семьи находятся сейчас в непростой ситуации, уточнил Смирнов.

Также присутствующие обсудили вопрос компенсации оплаты тем, кто учится на коммерческой основе, и возможность увеличения количества бюджетных мест в вузах региона.

"Ольга Петрова пообещала проработать вопросы на федеральном уровне", – заключил Смирнов.

Бои с украинскими войсками не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении, по последним данным, составили 7 800 солдат и 75 танков.

МИД РФ также заявил о беспорядочных ударах ВСУ по мирным жителям Курской области. Для минимизации последствий этих атак пиротехники МЧС России ежедневно осуществляют обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, запущенных украинцами по населенным пунктам.