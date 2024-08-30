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СК завел дело после сброшенной ВСУ авиабомбы по мосту в Курской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сброшенной ВСУ авиабомбы по понтонному мосту в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ.

Военнослужащие 831-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ подпали под статьи "Убийство трех лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по политическим мотивам" и "Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку".

По версии следствия, украинские бойцы сбросили управляемую авиабомбу на понтонный мост, установленный через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. В результате пострадала семья из трех человек, передвигавшаяся на гражданском автомобиле.

Вследствие травм мужчина погиб, его жену и дочь сейчас разыскивают правоохранители. Кроме того, ранения также получил еще один мирный житель, находившийся на месте происшествия, ему оказывается медицинская помощь.

ГВСУ также работает над установкой всех причастных к преступлению.

Бои с украинскими войсками не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении, по последним данным, составили 7 800 солдат и 75 танков.

МИД РФ также заявил о беспорядочных ударах ВСУ по мирным жителям Курской области. Для минимизации последствий этих атак пиротехники МЧС России ежедневно осуществляют обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, запущенных украинцами по населенным пунктам.

О приказе расстрела всех гражданских, которые окажут им сопротивление в Курской области, рассказывали и сами украинские солдаты, находящиеся в плену.