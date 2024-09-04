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04 сентября, 21:45

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Депутат Козлов: работы по созданию мурала в честь 115-летия вирусолога Чумакова завершены

Депутат Козлов: работы по созданию мурала в честь 115-летия вирусолога Чумакова завершены

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Жители поселка Института полиомиелита в ТиНАО решили отметить достижения советского вирусолога Михаила Чумакова. Его огромный портрет теперь украшает фасад одной из местных девятиэтажек. Граффити посвящено 115-летию со дня рождения ученого.

Идею нанести изображение на торец дома поддержали местные жители и сотрудники Института полиомиелита. В приемке работы участвовал депутат МГД Александр Козлов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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