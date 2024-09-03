Около 300 издателей примут участие в Московской международной книжной ярмарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России и других стран примут участие в 37-й Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) и 2-й Московской международной детской книжной ярмарке (ММДКЯ). Об этом рассказала замначальника отдела департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Юлия Гнездилова в беседе с ТАСС.

Обе ярмарки стартуют 4 сентября в "Экспоцентре", уточнила она.

"Мы ждем гостей из Азербайджана, Белоруссии, Германии, Ирана и Китая. За пять дней на десяти площадках ярмарки состоятся более 350 мероприятий самой разной направленности", – отметила Гнездилова.

Так, на детском фестивале представят более 50 издательств. При этом гостей ждет насыщенная программа, в которую войдут встречи с детскими писателями, художниками, мастер-классы, презентации книг, а также дискуссии и читательские марафоны.

ММКЯ была основана еще в 1977 году. Она считается старейшим и крупнейшим книжным форумом России. Например, в прошлом году ее офлайн- и онлайн-мероприятия собрали свыше 1,5 миллиона посетителей.

В текущем году программа ярмарки пополнилась международными конгрессами переводчиков художественной литературы, которые проходят раз в два года. Кроме того, стенды на ярмарке предоставляются на льготных условиях для общественных организаций, творческих союзов, фондов, библиотек, бюджетных организаций, университетских издательств, литературных журналов, региональных и небольших российских издательств, а также издательств из СНГ. Вход на мероприятия будет бесплатным.

Между тем в московских районных библиотеках наблюдается рост числа посетителей. Как рассказал Сергей Собянин, в течение нескольких лет город превратил их в полноценные культурные центры.

Вместе с тем ежегодно в книжные магазины поступает около 80 тысяч наименований новых изданий, уточнил мэр. Несмотря на бурное развитие электронных книг и аудиоформатов литературы, а также онлайн-сервисов и маркетплейсов, больше половины покупок в сфере чтения горожане продолжают совершать в книжных магазинах, отдавая предпочтение бумажным изданиям.