03 сентября, 14:50Культура
Около 300 издателей примут участие в Московской международной книжной ярмарке
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порядка 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России и других стран примут участие в 37-й Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) и 2-й Московской международной детской книжной ярмарке (ММДКЯ). Об этом рассказала замначальника отдела департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Юлия Гнездилова в беседе с ТАСС.
Обе ярмарки стартуют 4 сентября в "Экспоцентре", уточнила она.
"Мы ждем гостей из Азербайджана, Белоруссии, Германии, Ирана и Китая. За пять дней на десяти площадках ярмарки состоятся более 350 мероприятий самой разной направленности", – отметила Гнездилова.
Так, на детском фестивале представят более 50 издательств. При этом гостей ждет насыщенная программа, в которую войдут встречи с детскими писателями, художниками, мастер-классы, презентации книг, а также дискуссии и читательские марафоны.
ММКЯ была основана еще в 1977 году. Она считается старейшим и крупнейшим книжным форумом России. Например, в прошлом году ее офлайн- и онлайн-мероприятия собрали свыше 1,5 миллиона посетителей.
В текущем году программа ярмарки пополнилась международными конгрессами переводчиков художественной литературы, которые проходят раз в два года. Кроме того, стенды на ярмарке предоставляются на льготных условиях для общественных организаций, творческих союзов, фондов, библиотек, бюджетных организаций, университетских издательств, литературных журналов, региональных и небольших российских издательств, а также издательств из СНГ. Вход на мероприятия будет бесплатным.
Между тем в московских районных библиотеках наблюдается рост числа посетителей. Как рассказал Сергей Собянин, в течение нескольких лет город превратил их в полноценные культурные центры.
Вместе с тем ежегодно в книжные магазины поступает около 80 тысяч наименований новых изданий, уточнил мэр. Несмотря на бурное развитие электронных книг и аудиоформатов литературы, а также онлайн-сервисов и маркетплейсов, больше половины покупок в сфере чтения горожане продолжают совершать в книжных магазинах, отдавая предпочтение бумажным изданиям.
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