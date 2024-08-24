Собянин рассказал о книжных магазинах Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В течение нескольких лет город превратил районные библиотеки Москвы в полноценные культурные центры, что привело к росту числа посетителей. При этом общее количество выданных читательских билетов превысило 1,12 миллиона.

Вместе с тем ежегодно в книжные магазины поступает около 80 тысяч наименований новых изданий, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Несмотря на бурное развитие электронных книг и аудиоформатов литературы, а также онлайн-сервисов и маркетплейсов, больше половины покупок в сфере чтения горожане продолжают совершать в книжных магазинах, отдавая предпочтение бумажным изданиям. В связи с таким спросом московские книжные готовы предложить жителям столицы широкий ассортимент и уютную атмосферу, отметил мэр.

Многие столичные книжные давно приобрели статус городских легенд. В качестве примера Собянин привел "Дом книги в Камергерском", который является одним из 17 магазинов городской сети "Московский Дом книги". В августе ему исполнится сто лет.

Несколько поколений грожан знали этот магазин как "Дом педагогической книги". В настоящий период ассортимент магазина включает свыше 60 тысяч книг. Там можно приобрести художественную и техническую литературу, а также детские книги и учебную литературу, издания на других языках.

В честь своего юбилея магазин покажет посетителям уникальные архивные фотографии, которые изображают здание, оборудование, витрины и покупателей. Посетители выставки получат возможность совершить путешествие в прошлое. После этого они смогут сравнить такие старинные элементы декора, как сохранившиеся антикварные люстры и мраморный пол, с фотографиями прошлых лет. Кроме того, для гостей будут организованы конкурсы, викторины, рассказы о новинках и акции, в том числе "100 подарков каждый день".

Другим известным книжным Москвы являетя флагман сети на Новом Арбате. Он также относится к числу самых крупных книжных магазинов в России. На его полках покупатели могут найти более 120 тысяч экземпляров. В магазине организованы отделы нумизматики, филателии, антиквариата и букинистики.

Эта торговая точка также является популярной культурной площадкой. Почти каждый день здесь проводятся встречи с писателями, организуются презентации книг и прочие мероприятия с участием деятелей искусств. Магазин также относитя к числу площадок всероссийских акций "Библионочь", "Ночь музеев", "Ночь кино" и "Ночь искусств".

Кроме того, популярным московским книжным является Дом книги на Фрунзенской. Его столетний юбилей состоится в 2025 году. Изначально магазин специализировался на медицинской литературе. Столичные врачи и студенты медицинских вузов могли найти в нем пособия и справочники по самым узкоспециализированным темам. В настоящее время в магазине можно приобрести 50 тысяч различных книг как универсального, так и профильного ассортимента.

В свою очередь инженеры, химики, строители и физики с 1963 года посещают Дом технической книги на Ленинском проспекте. В настоящий период магазин реализует не только научно-техническую и естественно-научную литературу, но и книги многих других жанров.

Еще одним известным магазином является Дом книги на Кузнецком мосту. Книжная лавка открылась в этом месте в 1901 году. На протяжении долгого времени магазин носил название "Дом иностранной книги". В настоящий период в этом книжном москвичи могут найти около 17 тысячи экземпляров книг, особой популярностью среди которых пользуется современная проза, а также альбомы по графике, дизайну, моде и кулинарии.

Также жители столицы покупают книги в городской сети "Московский Дом книги", где регулярно проводятся бесплатные мероприятия для посетителей всех возрастов. В Клубе семейного чтения "Книжные путешественники", который был создан совместно с Ассоциацией книгораспространителей, собираются семьи, желающие узнать о литературных новинках, и участвуют в книжных викторинах и квестах.

Кроме того, с 2024 года "Московский Дом книги" вошел в проект Минкультуры России "Культурная карта 4+85", созданный для поддержки детей из новых регионов. В рамках программы "Литература" для школьников была организована экскурсия в Московский дом книги на Арбате. Они посмотрели, как работает крупнейший российский книжный, встретились с авторами книг и приняли участие в интерактивных мероприятиях, повествующих о Москве.

За исключением городской сети домов книги в столице успешно работают и крупные коммерческие книжные торговые сети, в числе которых "Читай город – Буквоед", "Книжный лабиринт", "Республика" и прочие. В последние годы в городе также активно развиваются небольшие независимые книжные магазины. В настоящий период их доля на рынке составлят около 16%.

По словам Собянина, такие магазины зачастую становятся витриной для интеллектуальной литературы и малоизвестных авторов.

К числу таких торговых точек относится магазин "Чехов и компания", открывшийся в начале года на Гончарной улице в доме, который расположен неподалеку от метро "Таганская". Здесь также можно почитать книгу или журнал за чашкой кофе. Для этого на втором этаже магазина открыли кофейню.

Дургой магазин "Ходасевич", который работает на Покровке уже 12 лет, привлекает покупателей уютной атмосферой и уникальным ассортиментом книг, среди которых можно найти редкие и антикварные издания. Книжный нередко проводит литературные мероприятия, встречи с авторами и книжные клубы, а также организовывает в своем дворе книжные ярмарки и фримаркеты, где книгу можно получить в подарок.

Кроме того, в 2024 году в фойе Электротеатра Станиславский был открыт независимый книжный магазин "Фламмеманн". Основу его ассортимента составляет авторская подборка книг, в числе которых представлены новые и редкие издания, посвященные театру, кино, современной литературе и поэзии, а также альбомы художников и фотографов. Нередко здесь проводятся лекции, дискуссии и презентации, на которых гостям рассказывают о книжных новинках.

Вместе с тем в магазине "Циолковский" в Пятницком переулке посетителей может заинтересовать оригинальный формат книг, многие из которых выпускает сам магазин.

Другой книжный "ДоброЛавка", который находится в одном из бывших цехов фабрики "Рассвет" в Столярном переулке у метро "Улица 1905 года", не только продает книги, но и выступает в качестве организатора акций по их сбору для детских домов.

При этом в Москве регулярно проводятся книжные ярмарки и фестивали. На этих мероприятиях жители и гости города могут узнать о последних новинках, найти необычные и редкие книги, почитать и послушать лекции и побывать на встречах с любимыми авторами и экспертами.

Так, в начале июня в городе регулярно проводится Книжный фестиваль на Красной площади, а дважды в год, зимой и весной, в Гостином дворе организуется ярмарка Non|Fiction. Кроме того, в начале сентября в столице проходит Московская международная книжная ярмарка. Вместе с тем в 2024 году вместе с ММКЯ во второй раз состоится Московская международная детская книжная ярмарка, на которой будут представлены лучшие издания для детей и юношества.

В столице также работают свыше 40 литературных мастерских, открытых в рамках проекта "Московское долголетие". Здесь горожане старшего возраста могут освоить азы писательского искусства под руководством педагогов. Посещать курсы могут как новички, так и люди с опытом.