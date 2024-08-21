Более 40 литературных мастерских открыты в проекте "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 40 литературных мастерских работают в рамках проекта "Московское долголетие". Здесь горожане старшего возраста могут освоить азы писательского искусства под руководством педагогов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посещать курсы могут как новички, так и люди с опытом. По словам преподавателя мастерской Натальи Корепановой, занятия делятся на несколько блоков, которые разработаны с опорой на запросы учеников.

"Вместе мы изучаем способы построения сюжета, ищем незаурядные темы, пишем рассказы, вдохновленные реальными историями из жизни, знакомимся с доступными способами продвижения своего творчества. Чтобы углубить знания, мы рассказываем о жанрах и видах литературы, принципах использования различных приемов и художественных оборотов в тексте", – рассказала она.

Корепанова отметила, что большая часть группы состоит из новичков, которые ни разу не брали в руки перо. Однако после подробного изучения всех тонкостей литературного творчества каждый сможет написать свое произведение, добавила педагог.

Все занятия проводятся под руководством профессиональных преподавателей: филологов, писателей, редакторов и литературоведов. На сегодняшний день мастерские посещают более 2,5 тысячи горожан старшего возраста. Многие из них уже создают художественные произведения, публикуют свои книги, пробуются в журналистике и многое другое.

Еще один преподаватель проекта Эльмира Латыпова подчеркнула, что задача педагога состоит в том, чтобы помочь всем желающим выразить свои идеи. Она рассказала, что в начале занятий она всегда в увлекательной манере рассказывает посетителям о каком-нибудь жанре. После этого она предлагает алгоритм написания произведения и пишет его вместе со всеми, чтобы продемонстрировать последовательность.

"В зависимости от сложности сюжетов и тем за одно занятие у участников получается от трех до семи готовых произведений, с которыми далее они могут работать совершенно по-разному: выложить у себя на странице, "вырастить" во что-то более объемное или отправить в издательства", – рассказала Латыпова.

К примеру, недавно под руководством педагога был завершен недельный марафон "Ни дня без сказки", по окончании которого у каждого ученика получилось по семь готовых сказок.

Найти близких по духу людей, увлеченных литературой, можно в центрах московского долголетия, где начинающие писатели уже создают свои клубы – на данный момент их около 150. Например, в Жулебине можно прочитать собственные стихи в клубах "Любимые поэты" и "Выразительное чтение".

Записаться на занятия можно в любом центре московского долголетия, а также онлайн на портале mos.ru.

В столице недавно открылись 14 новых центров московского долголетия. Теперь в городе работает 134 современных пространства для москвичей старшего поколения. Кроме того, появляются и новые сервисы. К примеру, с этого лета специалисты проводят консультации по оформлению электронных госуслуг.

В проекте "Московское долголетие" также началась регистрация на новый экскурсионный маршрут "Нестарый Арбат". Он посвящен истории самой известной пешеходной улицы города и тем долгожителям, чьи биография и творчество были связаны с ней.