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Жители Метрогородка проголосовали за открытие центра московского долголетия в их районе. Об этом Агентству "Москва" рассказала автор проекта "Добрый автобус" Сабина Цветкова.

"Наша цель – заботиться о здоровье и активном досуге наших граждан серебряного возраста. Развитие социальной инфраструктуры является приоритетом для нашего города, и открытие центра московского долголетия в Метрогородке станет важным шагом к улучшению качества жизни наших пожилых жителей. Я выражаю благодарность каждому из вас за активное участие и гражданскую позицию. Давайте вместе работать над тем, чтобы для жителей почетного возраста Метрогородок стал еще более комфортным и доступным", – сказала Цветкова.

В начале июня жители Метрогородка обратились к ней с просьбой помочь им в открытии районного центра московского долголетия. По итогам встречи была сформирована инициативная группа, которая работала над сбором подписей в поддержку открытия центра в Метрогородке. Благодаря инициативности жителей удалось собрать более 1 500 подписей, которые будут переданы в префектуру Восточного административного округа.

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