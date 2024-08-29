Готовность строящегося участка южного направления МСД достигла почти 80%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Участок южного направления МСД, от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, готов на 77%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Работы проходят в рамках проекта 10-го участка МСД, уточнил вице-мэр. Специалисты уже выполнили строительные мероприятия в тоннеле под МКАД, завершили монтаж железобетонных конструкций тоннеля под Симферопольским шоссе и парапетов на плите пролетного строения эстакады съезда с МКАД на МСД.

"В активной стадии строительства находится эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в рамках проекта на южном участке МСД планируется строительство четырех эстакад, двух тоннелей, трех очистных сооружений и моста через реку Битцу, а также создание пешеходных переходов и реконструкция существующего.

Как отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, на данный момент специалисты начали работы на всех искусственных сооружениях и дорогах, а также приступили к переустройству и прокладке инженерных коммуникаций.

Так, к сегодняшнему дню из 3,6 километра дорог основного хода построено уже свыше 2,5 километра.

В итоге проект завершит формирование южного участка МСД и обеспечит комфортное и безопасное движение транспорта.

Между тем автомобильный мост через реку Битцу готов на 90%. Его длина составляет 109 метров. По словам Сергея Собянина, на мосту есть четыре полосы движения в каждом направлении.

При этом мост станет ключевым элементом строящегося участка Московского скоростного диаметра. Он будет соединен с Симферопольским шоссе и трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

