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Новости

04 сентября, 16:00

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Флагманский центр на базе больницы имени Буянова будет оказывать все виды медпомощи

Флагманский центр на базе больницы имени Буянова будет оказывать все виды медпомощи

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На юге столицы готовится к открытию современный флагманский центр на базе городской клинической больницы имени Буянова. Там смогут принимать до 200 экстренных пациентов в сутки и оказывать любую медицинскую помощь.

В здании площадью 15 тысяч квадратных метров обустроят девять разнопрофильных операционных, в том числе одну гибридную. В ней смогут проводить сразу несколько оперативных вмешательств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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