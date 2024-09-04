Флагманский центр на базе больницы имени Буянова будет оказывать все виды медпомощи

На юге столицы готовится к открытию современный флагманский центр на базе городской клинической больницы имени Буянова. Там смогут принимать до 200 экстренных пациентов в сутки и оказывать любую медицинскую помощь.

В здании площадью 15 тысяч квадратных метров обустроят девять разнопрофильных операционных, в том числе одну гибридную. В ней смогут проводить сразу несколько оперативных вмешательств.

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