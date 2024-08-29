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Новости

29 августа, 15:30

Город

Итоги работы эндоскопических центров обсудили на конференции в Москве

Итоги работы эндоскопических центров обсудили на конференции в Москве

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Итоги работы столичных эндоскопических центров за три года обсудили на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе. Там прошла научно-практическая конференция в области лечения заболеваний органов пищеварения и редких клинических случаев.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила достижения медиков и вручила награды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
медицинагородвидеоРоман Карлов
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