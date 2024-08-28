Евгений Селиверстов: в Москве завершается подготовка к отопительному сезону

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В столице завершаются сезонные профилактические работы в теплосетях и многоквартирных домах. Город готов к новому отопительному сезону, заявил заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Евгений Селиверстов.

Он напомнил, что тепло в многоквартирные дома подается, когда среднесуточная температура воздуха опускается до 8 градусов и держится на этом уровне не меньше пяти дней.

"Подготовка домов к зиме началась в мае. За этот период работники коммунальной службы подготовили свыше 8,7 тысячи километров магистральных и 8,4 тысячи километров разводящих сетей, которые подают тепло в 74 тысячи зданий, в том числе более 34 тысяч многоквартирных домов, каждый из которых был исследован на предмет готовности к зиме. Выявленные замечания оперативно устранялись", – рассказал Селиверстов.

Замначальника Мосжилинспекции также добавил, что основная цель профилактических работ, проходящих в летний период – предотвращение возможных аварий, с чем город отлично справляется. За последние 10 лет не было зафиксировано крупных происшествий в осенне-зимний период.

"Во время профилактических работ в домах отключают горячее водоснабжение. На это время на теплосети дают повышенную нагрузку, а также повышают температуру технической воды в трубах до 130 градусов. Если участок трубопровода выдержал испытания, переходят к следующему участку, а если обнаруживается какой-то дефект, его оперативно устраняют", – отметил Селиверстов.

Ранее заместитель начальника государственной жилищной инспекции Москвы Евгений Селиверстов посетил площадку форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" и рассказал про улучшения столичной системы ЖКХ, в частности, в ней появляется все больше экологичной уборочной техники.

По его словам, всю уборочную технику, которую жители мегаполиса видят на улицах, постепенно переведут на электротягу, что позволит сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, спецтехника, закупленная городом в минувшую зиму, уже была электрической и, несмотря на суровые погодные условия и аномальные снегопады, отлично себя показала.