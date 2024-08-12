Эксперт Бондарь: службы ЖКХ должны бесплатно ремонтировать общедомовое имущество

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Общедомовое имущество службы ЖКХ должны ремонтировать бесплатно. Об этом в беседе с RT рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Оно начинается от магистрального водопровода, затем попадает в дом через стояки – вертикальные трубы, проходящие через все этажи. От стояков идут ответвления к каждой квартире", – подчеркнул он.

По словам эксперта, все, что находится от первого соединения с отводящими трубами в квартире, состоит в зоне ответственности служб ЖКХ и УК. В частности, бесплатный ремонт касается и систем отопления, отметил Бондарь.

"Батареи в вашей квартире могут быть самыми разными: от старых чугунных до современных биметаллических, но стояки и ответвления от них до первого соединения – это общедомовое имущество", – указал он.

Как сообщил общественный деятель, в территории ЖКХ также входит газовая система и то, что располагается до запорного крана.

Вместе с тем управляющие компании могут отказываться от ремонтов из-за отсутствия квалифицированных специалистов и нарушения прав других жильцов. В случае отказа эксперт порекомендовал обращаться в Государственную жилищную инспекцию.

"Если и это не помогает, у вас всегда есть возможность обратиться в суд. Вы можете потребовать не только выполнения необходимых работ, но и возмещения ущерба", – добавил Бондарь.

Между тем управляющие компании в России могут обязать обслуживать аварийные дома. Решение о назначении УК будут принимать региональные власти, которые начнут выплачивать коммунальщикам недополученные доходы.

