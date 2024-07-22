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22 июля, 10:11

Политика

Депутаты предложили взыскивать долги по ЖКХ через нотариусов

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев

Долги по ЖКХ предложили взыскивать через нотариусов. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым, его заместителями Владимиром Кошелевым и Светланой Разворотневой и другими депутатами, сообщает газета "Известия".

Как отмечается в документе, проблема неплатежей всегда была болезненной для предприятий ЖКХ. На данный момент это особенно актуально из-за изменения системы финансирования, которое сопровождается повышением ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и снижением уровня бюджетной поддержки.

Причинами образования задолженности в первую очередь является низкий уровень платежной дисциплины. В большинстве случаев потребители руководствуется принципом "платить в последнюю очередь или не платить вообще", в меньшинстве – из-за отсутствия финансовых возможностей.

"Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса. Законопроектом предлагается использовать этот широко применяемый на практике институт для взыскания задолженности в сфере ЖКХ. В целях совершения нотариального действия нотариусы обладают правом получения необходимых сведений из государственных информационных систем, в том числе из единого государственного реестра недвижимости", – говорится в документе.

Уточняется, что в 2023 году нотариусы совершили более 1 миллиона исполнительных надписей.

Сергей Пахомов отметил необходимость работать с задолженностью по оплате ЖКХ. По его словам, после вступления в силу закона о защите личных данных в ЕГРН взыскание долго усложнилось.

Как добавил Владимир Кошелев, по данным Росстата, долги россиян за коммуналку по итогам I квартала 2023 года составляли почти 900 миллиардов рублей. За год показатель вырос на 72 миллиарда рублей.

Он также привел данные из стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, согласно которым, долги в сфере ЖКХ составили почти 1,5 триллиона рублей по итогам 2021 года.

На нотариуса возлагается обязанность до совершения исполнительной надписи уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя, предоставив срок для ответного реагирования. Он должен запросить необходимые сведения в ЕГРН и в государственных информационных ресурсах в целях исключения вероятности предъявления требования к лицу, которое не несет ответственность за образовавшуюся задолженность.

По мнению Кошелева, это приведет к значимому эффекту по повышению платежной дисциплины в сфере ЖКХ, сокращению общего объема задолженности и снижению нагрузки на судебную систему.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с актрисы Елизаветы Боярской и ее супруга Максима Матвеева свыше 26 тысяч рублей за долги по услугам ЖКХ. Средства взысканы в пользу ГБУ "Жилищник района Хорошёво-Мнёвники".

Мировой судья судебного участка Хорошевского района Москвы также взыскал с певицы Земфиры (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом) долг за ЖКУ. Сумма составила более 200 тысяч рублей.

Услуга по перерасчету платежей по ЖКУ появилась на портале mos.ru

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