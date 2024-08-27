Роспотребнадзор предложил новые меры по борьбе с распространением оспы обезьян

О новых мерах по борьбе с оспой обезьян рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве рекомендуют усилить меры по выявлению лиц с симптомами, похожими на те, что возникают при этом заболевании. Особое внимание должно уделяться тем, кто прибыл из эпидемиологически неблагополучных стран.

Также эксперты советуют провести специальную подготовку бригад скорой помощи, которые могут столкнуться с потенциально больными оспой обезьян. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует изолировать на три недели всех, кто контактировал с зараженными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.